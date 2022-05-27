Tırda tonlarca kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

Malatya'da durdurulan bir tırın içerisinde 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, tütün kaçakçılığına yönelik Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı ekiplerin koordineli çalışmaları neticesinde durdurulan bir tır içerisinde arama gerçekleştirildi. Tırda yapılan aramada 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsa "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa