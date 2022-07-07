Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi. Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında B.A'nın kullandığı otomobille irtibatlı olduğu değerlendirilen Z.Ş'nin kullandığı tırı durdurdu. Tırın çekici kısmında narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, yatak bölümünün alt kısmında 3 parça halinde toplamda 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve içerisindeki A.Ş. (17) ile tır sürücüsü ve beraberindeki M.A. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.