Tırda 2 kilo 216 gram esrar ele geçirildi

Polis tırda bulunun otomobilin içinde 2 kilo 216 gram esrar ele geçirdi. Tır sürücüsü uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanırken, ifadesinde esrardan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine takibe aldıkları tırı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Mesut T.'nin (35) indirildiği araçta narkotik köpek 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil, tırın dorsesine yüklü otomobilin yakıt deposuna tepki verdi. Yapılan detaylı aramada ise depoya gizlenmiş 2 kilo 216 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mesut T., emniyetteki ifadesinde, "Aracı yükleyip, İstanbul'a doğru yola çıktım. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada polis torbacılık yaptığı öne sürülen iki şahsı da adliyeye sevk etti. - ADANA