Tıra ok gibi saplandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 58 DP 328 plakalı ticari araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç sürücüsü A.U. ile yolcu konumunda bulunan N.Y. ve A.A. olmak üzere 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN