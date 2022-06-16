Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde park halinden tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Karşıyaka Mahallesi, eski Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Mut- Karaman istikametine seyir halinde olan Hasan Şan yönetimindeki 33 AAK 743 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, park halindeki tıra daha sonra telefon direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mut Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Karaman Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title