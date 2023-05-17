Tıra çarpan otomobilde sıkışan 4 yaralıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli'de tıra çarpan otomobilin içerisindeki 4 kişiyi sıkıştıkları aracın içerisinden itfaiye ekipleri kurtardı. 4 yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Derince ilçesi D-100 Çenesuyu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem D. idaresindeki 41 RR 900 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önünde seyir halinde olan Selami K. idaresindeki 41 RD 905 kupa plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak durabildi, içinde bulunan 4 kişi aracın içerisinde sıkıştı. Tır sürücüsü ise kazada herhangi bir yara almadı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde aracın içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen otomobildeki yolcular Erdem D., Samet K., Adil D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ