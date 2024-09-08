Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2'si çocuk, 4 yaralı

Tıra ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 2'si çocuk, 4 yaralı

Yaralı sürücü, "Aşkım neredesin?" diyerek eşini görmeden ambulansa binmek istemedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi ağır yaralandı. Sedye üzerindeki yaralı sürücü, "Aşkım neredesin?" diyerek eşini görmeden ambulansa binmek istemedi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerinde Delice ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 07 HS 640 plakalı otomobil, İran'dan Ankara'ya sabun tozu taşıyan Cezmi Huri'nin kullandığı 76 AAV 763 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü H.Y.(58), eşi F.Y.ve çocukları E.Y.ile E.Y. araçtan çıkarıldı. Otomobil sürücüsü H.Y., ağır yaralanan eşini görmeden ambulansa gitmeyi reddetti ve ekipler, onu sedye üzerinde eşiyle görüştürdü. H.Y.'nin "Aşkım neredesin?" diyerek eşinin sesini duymak istediği anlar da dikkat çekti.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrası çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.