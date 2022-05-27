Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı - Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aracında sıkışan kamyon sürücüsü, 1 saatlik çalışma sonunda çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu, taburcu edildiği bildirildi.

Kaza; Antalya-Konya D-695 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki Şükrü Çiçek'in kullandığı 42 ECR 44 plakalı kamyon, aynı istikamette gitmekte olan Halit Avcı'nın kullandığı 70 E 4679 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Taşkesiği Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Şükrü Çiçek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi, sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla kamyonun ön kısmı bir başka kamyon tarafından çekilmek suretiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışması sırasında sürekli bağıran araç sürücüsü, sıkıştığı yerden vatandaşların da yardımıyla ayaklarının üzerine basarak indi. Sedyeye alınan kamyon sürücüsü, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün hastanedeki kontrollerin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kazanın ardından kapanan yoldaki Manavgat ve Akseki istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa