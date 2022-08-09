Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı 10 büyükbaş hayvan telef oldu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Tır büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı 10 büyükbaş hayvan telef oldu AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Tır büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre, Ağrı-Erzurum karayolu Eleşkirt ilçesine 6 kilometre mesafede meydana gelen kazada 76 DD 880 plakalı Tır aşırı süratli olmasından dolayı yoldan geçen hayvan sürüsüne daldı. Kazada 10 büyükbaş hayvan telef olurken bazı hayvanlar yaralandı. Tır şoförü yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı frenlerinin tutmadığını belirtirken sürü sahibi büyük bir şok yaşadı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eleşkirt Ağrı 3. Sayfa Haberler

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