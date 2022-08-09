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Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı

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Tır, yoldan geçen büyükbaş hayvan sürüsüne daldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tır büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tır büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt ilçesine 6 kilometre mesafede meydana gelen kazada, 76 DD 880 plakalı tır aşırı süratli olmasından dolayı yoldan geçen hayvan sürüsüne daldı. Kazada 10 büyükbaş hayvan telef olurken bazı hayvanlar yaralandı. Tır şoförü yolun ıslak ve kaygan olmasından dolayı frenlerinin tutmadığını belirtirken, sürü sahibi büyük bir şok yaşadı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eleşkirt Erzurum Ağrı 3. Sayfa Haberler

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