Tır yola çıkan köpeğe çarpmamak için fren yapan kamyona arkadan çarptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için grene basan kamyonete arkadan gelen tır çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 civarlarında ilçe merkezinden geçen E-80, D-100 karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Erzurum istikametinden Erzincan istikametine seyir halindeki 25 FF 471 plakalı hafriyat kamyonu önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için frene basınca arkasından gelen H.K. idaresindeki 25 EE 782 plakalı tır kamyona çarptı. Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar oluştururken sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

Meydana gelen kazada araçların yavaş olması sebebiyle can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu.

Olay yerine ilçe trafik ekipleri gelerek kazayla alakalı rapor tuttu, Kısa süreliğine kapanan yol yapılan çalışmalar sonucunda normal akışına döndü. - ERZURUM