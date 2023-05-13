Antalya'nın Serik ilçesinde tır, vinç ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, D 400 karayolu sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'nin kullandığı 15 AAT 525 plakalı tır, kavşakta Soner Ç.'Nin kullandığı 07 YBZ 77 plakalı vinç kamyonuna, ardından Olcay K. idaresindeki 07 AVC 771 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif şekilde yaralana kamyonet sürücü sürücüsü Olcay K. tedbir amacıyla ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle tırın deposundan yola dökülen mazot ekipler tarafından temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. - ANTALYA