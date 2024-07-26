Üye Girişi
Haberler

Tır Tosya'da Bariyerlere Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda makaslayarak bariyerlere çarpan bir tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda makaslayarak bariyerlere çarpan tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, makaslayarak yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen dorsedeki malzemeler yere saçıldı. Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Tır ve dorsesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Tosya Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title