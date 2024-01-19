Tır tabelaya, tabela da yol kenarındaki şoföre çarptı

KONYA - Konya'da karayolu kenarında kaldırıma park edilmek istenen tır tabelaya çarptı. Bu sırada yol kenarında bulunan tırın sürücüsü devrilen tabelanın başına çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi polis uygulama noktası karşısı Afyonkarahisar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine 42 FC 440 plakalı çekici ile seyir halinde olan sürücü Doğan A. (61), ihtiyaç için kontrol noktası karşısında aracını sağa çekerek durdu ve aşağıya indi. Doğan A. yol kenarında ihtiyaç giderdiği sırada araçta yolcu olarak bulunan M.D. (51), direksiyona geçerek çekiciyi kenara kaldırım üzerine almak istedi. M.D. manevra yaparken çekici kaldırımda bulunan tabelaya çarptı. Devrilen tabelanın vidası ise Doğan A.'nın başına geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Doğan A. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.