Tır Sürücüsü Otomobili Göz Göre Göre Sürükledi

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Tır Sürücüsü Otomobili Göz Göre Göre Sürükledi
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Hatay'da bir tır sürücüsünün önünde giden otomobili dikkatsizce önüne alarak sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, sürükleme anı dikkat çekti.

Tır sürücüsü, otomobili göz göre göre böyle sürükledi

HATAY - Hatay'da tır sürücüsünün önünde seyreden otomobili önüne alarak sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AHS 205 plakalı tır, önünde seyreden 31 AKA 848 plakalı otomobili önüne alarak sürükledi. Tırın, otomobili önüne alıp sürüklediği kazada yaralanan olmazken o anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde tır sürücüsünün otomobili göz göre göre sürüklemesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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