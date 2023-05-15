Tır sürücüsü feci kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Kara Yolu'nda tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki beton bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.

Tır sürücüsü feci kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Kara Yolu'nda tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki beton bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada şans eseri sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Kara Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 41 AAU 407 plakalı Mercedes marka tırla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki beton bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın çekicisi karşı şeride geçti. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ekipler olay yerine gelirken sürücünün burnu bile kanamadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza sebebiyle yolu tek şeritten verirken uzun araç kuyrukları oluştu.

Çekici yardımıyla tır yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.