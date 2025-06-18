Tır Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması Kavga Çıkardı

Tır Sürücüleri Arasında Yol Verme Tartışması Kavga Çıkardı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tır sürücüleri arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, ayakkabılı ve tekmeli kavgaya dönüştü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır sürücüleri arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, ayakkabılı ve tekmeli kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, Uluslararası İpekyolu üzerindeki Akziyaret Mahallesi mevkisinde tır şoförleri arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan birinin ayakkabısını çıkararak karşı tarafa vurduğu görüldü. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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