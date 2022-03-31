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Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi Cem Çelebi İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bekir Togaç (52) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen tırın şoförü Togaç, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafikte 3 saat aksama yaşandı. - TEKİRDAĞ

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çelebi, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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