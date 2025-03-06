Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
4 gün sonra bulunan Ece Güler'in eşi önce paylaşım yaptı, sonra hesabını gizliye aldı

Günler sonra bulunan mimarın eşinden klipli paylaşım
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Tır Şoföründen Trafik Tacizi: Sözlü Tartışma Kaza Tehlikesine Dönüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

E-5 Karayolu Esenyurt mevkisinde bir tır şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün üzerine sürerek trafik tacizinde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Esenyurt mevkinde bir tır şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı araç sürücüsünün üzerine sürdü. Kendisinin video çektiğini gördüğünde ise el hareketi yapan tır şoförü, trafik tacizine devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü E-5 Karayolu Esenyurt mevkinde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle bir tır şoförü ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tır şoförü, seyir halindeki araç sürücüsünün üzerine sürerken, araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Uzun süre devam eden tartışmada ise kendinin videosunun çekildiğini fark eden tır şoförü ise öfkelenerek küfürler edip el hareketi çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

5 ilaç için kritik karar verildi
img

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
img

Terim'i şoke eden olay: Maalesef...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi

3. Dünya Savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Sağ bulunan mimar Ece Gürel'in eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Sağ bulunan mimarın eşi gözyaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.