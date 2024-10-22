Üye Girişi
Haberler

Tır Şoföründen Örnek Davranış: Motosiklet Kazasının Büyümesini Önledi

Tır Şoföründen Örnek Davranış: Motosiklet Kazasının Büyümesini Önledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde bir tır şoförü, devrilen motosikletin önüne aracı ile siper ederek olası büyük bir kazanın önüne geçti. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edilirken, tır şoförünün dikkati takdir topladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadan gelerek motosiklet kazasını fark eden tır şoforü kazanın büyümesini önledi.

Karakaya mevkiinde Milas istikametine seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. O sırada aynı yönde ilerleyen bir tır şoförü, kullandığı aracı motosikletin önüne siper ederek başka bir kazanın önüne geçti. Ardından hızlıca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralının hayati tehlikesi olup olmadığı henüz bilinmezken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından yol güvenliği sağlanırken, tır şoförünün dikkati takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık Milas

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine 'İmralı' izni verildi

Kulisleri hareketlendiren iddia! MHP liderinin çıkışından sonra beklenen izin geldi
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Borussia Dortmund geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 23 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 23 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Real Madrid Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Borussia Dortmund golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Juventus Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Juventus Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 22 Ekim EXXEN spor canlı izle Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.