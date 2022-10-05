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Tır şoförü kaçak sigara satarken suçüstü yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Tır şoförü kaçak sigara satarken suçüstü yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 kişiye sigara satmaya çalışan tır şoförü mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 kişiye sigara satmaya çalışan tır şoförü mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Olayda 230 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olay, Bolvadin Canlı Hayvan Borsası kavşağında yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri emniyet şeridinde bekleyen bir tır olduğunu fark etti. Tırın yanına yaklaşan mahalle ve çarşı bekçileri 3 kişinin kaçtığını fark etti. Ardından tır şoförü S.K.'yı sorgulayan ekipler şahsın kaçan 3 kişiye sigara satmak için olay yerinde durduğunu söylemesi üzerine araçta arama yapıldı. Aramada 230 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın ardından tır şoförü gözaltına alınarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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