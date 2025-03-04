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Tır kazasında sürücü hayatını kaybetti

Tır kazasında sürücü hayatını kaybetti
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Gebze'den Ankara'ya gelen tır, Cankurtaran mevkiinde park halindeki kamyonete çarptı. Tır şoförü C.M. olayda hayatını kaybetti.

Gebze'den Ankara'ya gelen tır, Ankara'nın Cankurtaran mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gebze'den Ankara'ya gelen bir tır Ankara'nın Cankurtaran mevkiinde yolda duran kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile içeride sıkışan tır şoförü C.M. hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan C.M., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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