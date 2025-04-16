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Tır ile Panelvan Çarpıştı: 1 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada tır ile panelvan çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tır ile panelvan çarpıştı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi İpekyolu Caddesinde 47 KR 207 plakalı panelvan tipi araç, 33 ALT 332 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan panelvanın sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa
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