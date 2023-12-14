Düzce'de tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralı

DÜZCE - Düzce'de tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çoban istikametinden Kervan istikametine seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 81 ABR 025 plakalı otomobil ile aynı güzergahta ki S.Y. idaresindeki 14 EG 553 plakalı Scania marka tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarpıp savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan E.Ç.'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebi ile bir süre tek şerit kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.