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Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 54 FK 193 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.D. yönetimindeki 41 AGC 216 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevke edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan meydana gelen kazada tır sürücüsü İ.D., havanın yağmurlu olması sebebiyle otomobilin kayarak tırın altına girdiğini söylerken otomobil sürücüsü S.E. ise kazanın bölgede oluşan sis ve yağmurun sebebiyet verdiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mudurnu Bolu 3. Sayfa Haberler

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