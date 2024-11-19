Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Balıklar Kayası Kavşağı mevkisinde meydana geldi. S.K idaresindeki 79 ABF 886 plakalı otomobili ile A.Ö yönetimindeki 78 AZ 661 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonucu tırın önünde kalan otomobil kısa süre sürüklenirken, kazada Y.K ve E.D yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK