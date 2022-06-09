Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Akçakale kara yolunun Karataş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet O. yönetimindeki 33 TA 888 plakalı otomobil ile Mustafa A. yönetimindeki 47 AAK 050 plakalı Mercedes marka tır, yol ayrımında çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüleri ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Karataş 3. Sayfa Haberler

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