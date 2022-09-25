Tır ile midibüs çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Antalya'da tır ile midibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Antalya'da tır ile midibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Y., yönetimindeki 07 APF 093 plakalı tır ile seyir halindeyken, Arif E. idaresindeki 07 AAE 290 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Ö.M.K., N.K. ve A.B. yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tır ile midibüs çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.