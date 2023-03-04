Tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada, tırın yandan çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen kazada, tırın yandan çarptığı kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Mahmudiye Mahallesi 19. Mobilya sokak üzerinde meydana geldi. 19. Mobilya sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Bayram Yıldızer (32) yönetimindeki 33 EGG 56 plakalı tır, Güzide Sokaktan 19. Mobilya sokağa çıkış yapan sürücü Ali Fuat Yetim (57) yönetimindeki 16 FAH 56 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrularak yakıt istasyonunun bahçe tellerine çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan kamyonetin sürücüsü, araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen İtfaiye Arama Kurtarma Ekiplerince kurtarıldı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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