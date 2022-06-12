Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü - Haberler

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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü Burdur 'un Bucak ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

BURDUR - Burdur 'un Bucak ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya Burdur Bucak ilçesi Dağarcık Köyü Mevkiinde, saat 11: 50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur yönünden Antalya istikametine gitmekte olan A.Z. kontrolünde bulunan 15 NZ 040 plakalı tır ile Burdur istikametinden Bucak istikametine giderken Dağarcık köyü yoluna geçmek isteyen O.A kontrolündeki 15 PN 803 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü O.A. ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Kezban A. yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yaşamını yitiren kişi, incelemelerin ardından otopsi için Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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