Tır düğün konvoyundaki araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de bir tırın düğün konvoyunda bulunan araca çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bir tırın düğün konvoyunda bulunan araca çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 34 FV 7870 plakalı tır, Ökkeş C.'nin kullandığı 07 BHE 526 plakalı ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, araçta bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy, Asmina Gülsoy hayatını kaybetti, sürücü Ökkeş C. ile Ali G. ve Almina G. yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE