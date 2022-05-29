Tır dorsesindeki tuğlalar otomobilin üzerine düştü: 3 yaralı - Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkiinde seyir halindeki tıra bağlı dorsede yüklü bulunan tuğlaların otomobilin üzerine düşmesi nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Gerede ilçesine seyir halinde olan O.N. sevk ve idaresindeki 61 AEJ 661 plakalı tırın dorsesinde bulunan tuğlalar İsmetpaşa mevkiine geldiği sırada arkadan gelen H.T. sevk ve idaresindeki 06 BCE 483 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa