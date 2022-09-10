Tır devrildi, kömür çuvalları etrafa saçıldı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma ce Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılacak kömürleri taşıyan tır devrildi. Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma ce Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılacak kömürleri taşıyan tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırın kasasındaki kömürler etrafa saçıldı, deposundaki mazot ise yola aktı. Edinilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait kömürleri Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine getiren M.B. idaresindeki 27 HG 081 plakalı tır, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yöreli Mahallesi'nde devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kasasındaki kömür çuvalları etrafa, depodaki mazot ise yola saçıldı. Kazadan tır sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonrasında karayolu yaklaşık 2 saati aşkın süre trafiğe kapanırken, bölgedeki ulaşım ise alternatif yoldan sağlandı. Kazanın şokunu yaşayan sürücü M.B.'nin ilk ifadesinde, seyir halinde giderken bir otomobilin önüne kırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından yolda güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri inceleme yaparken, tırın, etrafa saçılan kömürlerin kaldırılması ve yola dökülen mazotun temizlenmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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