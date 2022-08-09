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Tır çalan 2 kişi tutuklandı

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Tır çalan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de bir otoparktan çalınan tır Adapazarı'nda bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir otoparktan çalınan tır Adapazarı'nda bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir açık otoparkta gerçekleşen park halindeki tırın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında tırı çalan şahısların S.S. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Çalınan tır, Adapazarı gişelerinde bulanan polis kontrol noktasında ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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