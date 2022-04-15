Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı - Haberler

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Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir tır, yolda çıkarak at çiftliğine devrilirken, meydana gelen kazada 2 kişinin yanı sıra 1 at da yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir tır, yolda çıkarak at çiftliğine devrilirken, meydana gelen kazada 2 kişinin yanı sıra 1 at da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çifteler-Mahmudiye karayolunda bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan şarampole yuvarlanarak bir at çiftliğine devrildi. Kazada, tırda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yolcu ile aracın savrulan parçalarının isabet ettiği 1 at yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı

Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı

Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı

Tır at çiftliğine devrildi, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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