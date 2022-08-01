Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu Alev alev yanan tır kullanılamaz hale geldi Kocaeli'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu Alev alev yanan tır kullanılamaz hale geldi KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır ise kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırdan dumanların çıktığını gören sürücü, aracı durdurdu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Tır ise küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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