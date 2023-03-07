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Tır alev alev yandı, sürücü kendini kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Tır alev alev yandı, sürücü kendini kurtardı

Niğde'de seyir halindeki tır alev alev yandı.

Niğde'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Yanan tırın sürücüsü kendini son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ulukışla -Çiftehan E-90 karayolunda meydana geldi. Tır şoförü İ.Y., E-90 karayolunun 34'üncü kilometresinde araçtaki dumanı fark etti. Sürücü İ.Y. hemen tırdan inerek kendini kurtardı. Sürücünün yolun kenarına çektiği tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırı söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulukışla Niğde 3. Sayfa Haberler

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