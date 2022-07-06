Geri dönüşüm fabrikası sahasında bulunan tır alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Geri dönüşüm fabrikası sahasında bulunan tır alevlere teslim oldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikası sahasında bulunan tır alevlere teslim oldu.
Geri dönüşüm fabrikası sahasında bulunan tır alevlere teslim oldu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikası sahasında bulunan tır alevlere teslim oldu.
Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Köyü Çatal Sokak ile Karataş Sokak birleşim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm merkezi sahasında bulunan Mercedes marka tır, bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Durumu gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa