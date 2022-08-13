Tır, akaryakıt istasyonuna böyle dalmış Sakarya'da 2 gün önce D-650 karayolunda kayganlaşan zemin sebebiyle devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan tır, akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Sakarya'da 2 gün önce D-650 karayolunda kayganlaşan zemin sebebiyle devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan tır, akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Facianın eşiğinden dönülen kaza anı saniye saniye kaydedildi. Kaza, D-650 karayolu Pamukova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. yönetimindeki 39 FD 477 plakalı dolgu malzemesi yüklü hafriyat kamyonu, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrilmişti. Devrilen kamyonda yüklü olan malzemeler yola saçılırken, sürücü yaralandı. Kazanın ardından devrilen kamyona çarpmamak için manevra yapan 47 PY 502 plakalı tır ise yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada tırda ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tırın kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldığı anlar yer aldı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler

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