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Tipi ve Fırtınada Mahsur Kalan 13 Araç Kurtarıldı

Tipi ve Fırtınada Mahsur Kalan 13 Araç Kurtarıldı
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Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara geçidinde tipiden mahsur kalan 13 araç, Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Tipi ve fırtınada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidinde tipiden yolda kalan 13 araç için ekipler seferber oldu.

Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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