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Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp ve tehdit iddiası

3. Sayfa Haberleri

Tıp Fakültesi öğrencilerine emlakçıdan darp ve tehdit iddiası

Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 3 kişi, emlakçı ve beraberindekiler tarafından darp edildiklerini ileri sürdü.

Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 3 kişi, emlakçı ve beraberindekiler tarafından darp edildiklerini ileri sürdü.

Olay, Kötekli Mahallesi'nde yaşandı. Öğrencilerden S.Ö.B., emlakçının ev sahibiyle görüştürmek üzere 2 arkadaşıyla birlikte kendisini çağırdığını, ardından da kiraya yüksek oranda zam yada evden çıkma teklifi yaptığını söyledi. Teklifi kabul etmediklerini söyleyen S.Ö.B., "Bizim ofisten çıkmamızı engellediler. Saldırıya uğradık. Bizi tehdit ettiler" dedi.

Emlakçının kendilerini evden çıkartıp başkasından komisyon almak için bunu yaptığını düşündüğünü anlatan S.Ö.B, "Tekrar bize bir şeyler yapabilirler diye korkuyorum. Darp raporumuzu alarak karakola gidip şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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