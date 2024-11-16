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TikTok fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında "erkek" kavgası: Canlı yayında silahla vurdu

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TikTok fenomeni Çağla ile yine bir başka TikTok fenomeni Cansu arasında "erkek muhabbeti" nedeniyle sokak ortasında kavga çıktı. Kavga TikTok'ta canlı yayınlanırken, fenomenlerden Cansu, Çağla'yı silahla vurdu.

TikTok fenomenleri Çağla ile Cansu sokak ortasında kavgaya tutuştu. Kavgada Cansu Çağla'yı vururken, olay anı TikTok'ta canlı yayınlandı.

TikTok fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında 'erkek' kavgası: Canlı yayında silahla vurdu

FENOMEN KIZLAR CANLI YAYINDA KAVGAYA TUTUŞTU

TikTok'ta yaşanan skandal olaylara bir yenisi eklendi. TikTok fenomeni olan Çağla ve Cansu arasında kavga çıktı. "Erkek muhabbeti" nedeniyle çıktığı öğrenilen kavganın dozu gittikçe arttı. Açtığı canlı yayında Çağla'ya çok ağır küfürler eden Cansu, Çağla'yı sokağa davet etti.

TikTok fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında 'erkek' kavgası: Canlı yayında silahla vurdu

CANSU, ÇAĞLA'YI VURDU

Sokak ortasında bir araya gelen ikilinin kavgasında silah patladı. Yanındaki silahı çeken Cansu, Çağla'yı vurdu. Yaralanan Çağla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırı TikTok'ta canlı yayınlandı.

TikTok fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıİbrahim Furkan Altunbaş:

Tik Tok Kapatılmalı.

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıuCube :

En kolayı bunlar mı fenomen? Fenomen nedir? Direk devletin hesaplarını kapatması lazım bunların. Bu gibi tipler yüzünden, ortalık gereksiz insan kaynıyor. Arkadaş kapatın şunların yayını, hesabı yok mu bir tane Türkiye admini!

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMuratsa:

BUNLARA DEĞİL BUNLARI FENOMEN YAPAN ZEKALARA KIZIYORUM...

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Silah komple yasaklanmalı kuru sıkı dahil

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Haber Yorumlarıhun turk:

Yorumsuz…

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

silaha gerken varmi. oyle bağırmak ucaksavardan etkili... kadınlardan tiksindirdiniz...

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