Plaj savaş alanına döndü... Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Plaj savaş alanına döndü... Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Plaj savaş alanına döndü.

Plaj savaş alanına döndü... Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Halk plajında kavga çıktı, o anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki halk plajında bazı şahıslar arasında kavga çıktı. Şahıslar arasındaki garip kavga vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta plajı karıştırdı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, plajdaki diğer vatandaşların da şaşkın gözlerle onları izledikleri görüldü.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Kandıra kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title