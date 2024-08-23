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Tıkla Gelsin Kuryesi Ters Yöne Girdi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Tıkla Gelsin kuryesi, ters şeritte ilerleyerek tehlike yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ters yöne giren Tıkla Gelsin kuryesi tehlike saçtı. Motosiklet sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak ters şeritte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıkla Gelsin kuryesinin kullandığı 54 AIN 204 plakalı motosiklet, çift şeritli yol üzerinde ters şeride girdi. Moto kuryenin hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak ters şeritte ilerlediği tehlikeli anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bir süre ters şeritte ilerleyen motosikletlinin daha sonra kavşakta normal seyrine döndüğü görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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