Ticari taksiyle yasa dışı silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda ticari takside yakalanan R.Y.'nin, yasadışı silah ticaretinde dikkat çekmemek için ticari taksiyi "kamufle" olarak kullandığı ortaya çıktı

İSTANBUL İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir ticari taksiye yapılan operasyonda, kullandığı araçta yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen sürücü yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, takside 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü bir ticari taksi sürücüsü tarafından Piyalepaşa Mahallesinde yasadışı silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Alınan ihbarın ardından hemen harekete geçen emniyet ekipleri, plaka bilgileri tespit edilen taksinin yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Taksinin izine aynı gün akşam saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesinde bir sokak içerisinde rastlandı. Polis ekiplerince durdurulan ticari taksi sürücüsü R.Y., yapılan kontrol sırasında tedirgin davranışlar sergiledi. Takside yapılan aramada, bir poşet içerisinde ruhsatsız 5 tabanca ve bu silahlara ait 5 şarjör ele geçirildi.

Taksiyi yasadışı silah ticaretinde 'perde' olarak kullanmış

Yapılan araştırmalarda, yakalanan R.Y.'nin, yasadışı silah ticaretinde dikkat çekmemek için ticari taksiyi "kamufle" olarak kullandığı ve bölgede yasadışı silah ticareti yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan R.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldükten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 30 Eylül'de "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçu nedeniyle sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'ndaki mahkemede tutuklandı.