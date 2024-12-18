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Ticari taksinin çarptığı kadın yaralandı

Ticari taksinin çarptığı kadın yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen kadına ticari taksi çarptı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen kadına ticari taksi çarptı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyir halinde olan A.Y. kontrolündeki 54 T 2044 plakalı ticari taksi, yolun karşısına kontrolsüz şekilde geçmeye çalıştığı ileri sürülen Emine S. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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