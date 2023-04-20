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Ticari taksi tıra çarptı: 1 yaralı

Ticari taksi tıra çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ticari taksinin tıra çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ticari taksinin tıra çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Karaçay köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı G. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen ticari taksi, arıza yaptığı için yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada ticari taksi sürücüsü Hacı G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hacı G., Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hacı G., Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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