Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı 3. Sayfa Haberleri Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı Yol verme kavgasında yaşanan kavgada bir kişi yaralandı, kaçan zanlı yakalandı Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarda ticari taksi şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştığı araç sürücüsünü bıçakladı. Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı Yol verme kavgasında yaşanan kavgada bir kişi yaralandı, kaçan zanlı yakalandı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Şehirlerarası Otogarda ticari taksi şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştığı araç sürücüsünü bıçakladı. Olaydan sonra kaçan taksi şoförü polisin takibi ile yakalandı. Olay, kent merkezi Dörtyol mahallesindeki şehirlerarası otogarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin otopark bölümünde 03 T 0190 plakalı ticari taksinin sürücüsü R.Ş. ile 06 TDB 18 plakalı aracın sürücüsü M.V., arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, R.Ş., araçtan aldığı bıçakla M.V.'yi karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile kanlar içinden kalan M.V., bölgeye çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan R.Ş., ise polisin başarılı takibi sonrası Hasan Karaağaç mahallesinde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ticari taksi şoförü tartıştığı sürücüyü karnından bıçakladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.