Ticari taksi şoförü tartıştığı şahıs tarafından yumruklandı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Aksu ilçesinde ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darp edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde ticari taksi sürücüsü, tartıştığı bir kişi tarafından darp edildi. Kavgayı çevredeki 3 vatandaşın güçlükle ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Olay, Aksu'da öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü ile bir kişi arasında önce tartışma ardından ise yumruklu kavga çıktı. Ticari taksi sürücüsü şahsın çok sayıda yumruk darbesine maruz kalırken, kavgayı olay yerinde bulunan 3 vatandaş ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya 3. Sayfa Haberler

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