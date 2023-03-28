Ticari taksi ile uyuşturucu nakline jandarma engeli

Antalya'nın Kemer ilçesinde ticari takside yapılan aramada 12 adet satışa hazır şekilde sarılmış esrar, 10 gram Skunk ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kemer İstihbarat, Kemer JASAT ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, A.K. isimli şahsın ticari taksi ile uyuşturucu getireceği bilgisinin alındı. İhbar üzerine ticari taksi yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda; 12 adet satışa hazır şekilde sarılmış esrar olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütücü, 43 paket sigara kağıdı, 10 gram skunk olduğu değerlendirilen madde ve bin 400 TL para ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA